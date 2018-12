Marine Le Pen invita Macron al dialogo diretto con i gilet gialli

"Voglio consigliare il presidente della repubblica di parlare con i "gilet gialli", non nascondersi nell'Eliseo, non chiedere agli altri di fare quello che i francesi si aspettano da lui, parlare con loro e dialogare fino a sabato", ha detto Marine Le Pen ai giornalisti.

Il suo discorso è stato trasmesso dal canale televisivo BFMTV.

Il politico ritiene che le parole del presidente francese possano placare la situazione se, ovviamente, i rappresentanti del movimento saranno ascoltati.

Le proteste del movimento dei cosiddetti "giubbotti gialli" che in particolare si oppongono all'aumento dei prezzi della benzina, hanno avuto inizio in Francia il 17 novembre. Le numerose proteste sono state accompagnate da scontri tra dimostranti e polizia, violenze e incendi dolosi, distruzione di negozi e banche. Durante le proteste sono rimaste uccise quattro persone, centinaia sono stati i feriti. Martedì il primo ministro francese Edouard Philippe ha annunciato una serie di misure per abbassare le tensioni, in particolare l'introduzione di una moratoria di sei mesi sull'aumento delle accise sul carburante.