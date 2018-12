Alcuni Paesi della NATO discuteranno bilateralmente con la Russia il trattato INF

In precedenza il segretario di Stato americano Mike Pompeo aveva dichiarato che la Russia ha due mesi per tornare a rispettare le disposizioni del trattato. Ha aggiunto che se non dovesse accadere Washington rinuncerà agli impegni derivanti dal trattato. La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, in risposta alle parole di Pompeo, ha affermato che Mosca rispetta rigorosamente l'accordo e Washington ne è consapevole. Il presidente russo Vladimir Putin ha detto che la parte americana non ha presentato alcuna prova di presunte violazioni del trattato INF da parte della Russia.

"Abbiamo sollevato questo problema nella precedente sessione del Consiglio Russia-NATO di alcune settimane fa, diversi alleati hanno annunciato ieri nel vertice che avrebbero sollevato la questione del trattato INF durante i contatti bilaterali con la Federazione Russa. Siamo inoltre pronti a sollevare nuovamente la questione al Consiglio Russia-NATO," — ha detto il segretario generale, rispondendo alle domande relative a questo documento.

In precedenza Stoltenberg aveva ribadito la volontà di discutere la questione del trattato INF nell'ambito del Consiglio Russia-NATO.