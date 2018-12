Crisi siriana, Turchia critica commento di Washington su crisi del processo di Astana

Come affermato in precedenza da Jeffrey, gli Stati Uniti ritengono che si possa porre fine al processo di Astana sulla normalizzazione siriana se la commissione costituzionale siriana non si riunirà entro il 14 dicembre.

"La dichiarazione di Jeffrey su Astana è molto sfortunata, e non penso che sia una sua opinione personale. Se oggi tutti dicono che prosegue la tregua in Siria e si lavora per formare una commissione costituzionale, questo significa che i negoziati ad Astana hanno prodotto risultati concreti. Nulla è successo a Ginevra, non è stato fatto un solo passo. Se oggi noi e la Russia siamo riusciti a trovare un accordo su Idlib è solo grazie ad Astana e Sochi", ha rilevato Cavuşoglu sul canale TRT.

Il successivo round di colloqui sulla Siria ad Astana si svolgerà nella prima metà di febbraio 2019.