Incontro Maduro-Putin: Sul tavolo le relazioni bilaterali Venezuela-Russia

"Il presidente Maduro e il presidente Putin discuteranno le questioni bilaterali", ha detto Tortosa. L'ambasciatore ha anche detto che il presidente venezuelano dovrebbe arrivare in Russia più tardi. "Ci aspettiamo che il presidente arrivi [a Mosca] questo pomeriggio", ha aggiunto.

Lunedì sera, Maduro ha annunciato che si sarebbe recato in visita in Russia per un incontro "molto importante" con Putin. Secondo Maduro, la visita ha lo scopo di rafforzare e sviluppare le relazioni diplomatiche e i legami amichevoli tra i due Paesi. L'ultima visita di Maduro a Mosca ha avuto luogo nell'ottobre 2017. Oltre alle riunioni dei leader, i funzionari di entrambi i Paesi hanno organizzato incontri bilaterali a vari livelli per rafforzare i loro legami.