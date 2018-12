Senatore americano chiede di inviare flotta USA e navi NATO nel Mar Nero

Il senatore repubblicano John Barrasso ha dichiarato che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha la cosa giusta annullando l'incontro con Vladimir Putin al vertice del G20. Il politico ha inoltre esortato gli Stati Uniti e la NATO ad intraprendere azioni più decisive in risposta "all'aggressione russa" contro l'Ucraina.

Le sue dichiarazioni sono riportate sul quotidiano The Hill.

Pertanto secondo il senatore americano, il presidente russo è una persona che "si affronta con la forza".

"Le parole non significano nulla per lui: le azioni sono importanti, quindi penso che dovremmo prendere provvedimenti più attivi", ha affermato Barrasso.

Per dimostrare la forza ha proposto di inviare la flotta americana e le navi della NATO nel Mar Nero. Inoltre, secondo Barrasso, occorre preparare forniture aggiuntive di sistemi di difesa aerea ed armi anti-nave per l'Ucraina.

La provocazione dell'Ucraina nello stretto di Kerch

Il parlamento ucraino ha approvato il decreto di Poroshenko sull'introduzione della legge marziale per 30 giorni nelle regioni del paese al confine con la Russia. Questo è seguito all'incidente nello stretto di Kerch.

Il 25 novembre tre navi ucraine hanno attraversato il confine marittimo russo. Secondo il servizio di sicurezza federale della Russia (FSB), le navi salparono verso lo stretto di Kerch, un accesso al Mar d'Azov, dove le navi furono sequestrate dalla Russia a causa della mancanza di risposta a una richiesta legittima di fermarsi.

Il presidente russo Vladimir Putin ha replicato che l'incidente sembra essere stata una provocazione preparata in anticipo e un pretesto per introdurre la legge marziale in Ucraina prima delle elezioni presidenziali del paese.