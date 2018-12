Definite tempistiche dell'incontro tra Trump e Putin

Lo ha detto in un'intervista al canale televisivo Rossia1 l'assistente del Presidente Yuri Ushakov. "Se parliamo di forum internazionali, allora forse nel mese di giugno al G20. Ma mi sembra molto importante per noi e per i colleghi trovare una sorta di opzione per incontrarsi prima" ha detto Ushakov.

Ha trovato difficoltà a commentare le informazioni sull'incontro dei capi di stato, che sarà possibile solo se vengono soddisfatte le condizioni di rilascio dei marinai detenuti per l'incidente nello stretto di Kerch, come richiedono gli USA. Allo stesso tempo, ha detto Ushakov, la parte americana ritiene che i contatti non possono essere interrotti.

"Se non si ottiene il vertice dei livelli alti, allora si devono mantenere i contatti dei livelli più bassi. Anche questo, probabilmente, è giusto", ha aggiunto.