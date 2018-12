In Polonia iniziata conferenza ONU sui cambiamenti climatici

L'obiettivo principale dei partecipanti alla 24esima conferenza è discutere le modalità per attuare le disposizioni dell'Accordo sul clima di Parigi concordato nel 2015.

Circa 30mila delegati provenienti da tutto il mondo, inclusi capi di governo e ministri responsabili di questioni ambientali e climatiche, sono giunti in Polonia per partecipare alla conferenza.

Diverse celebrità parteciperanno all'evento, ad esempio sono attesi l'attore di Hollywood Leonardo DiCaprio e il suo collega ed ex governatore della California Arnold Schwarzenegger.

La Russia sarà rappresentata alla conferenza dal ministro delle Risorse Naturali e dell'Ambiente Dmitry Kobylkin. La delegazione russa alla conferenza СОР24 sarà guidata dal consigliere del Cremlino e inviato speciale del presidente per le questioni climatiche Ruslan Edelgeriev. La delegazione comprenderà rappresentanti del ministero dell'Ambiente, del ministero degli Esteri e del ministero dello Sviluppo Economico.

La Polonia ospita un evento simile per la terza volta: le precedenti conferenze climatiche delle Nazioni Unite si erano svolte a Poznan nel 2008 e Varsavia nel 2013. Questa volta Katowice e Gdansk hanno gareggiato per ospitare СОР24. Le autorità polacche hanno stanziato circa 70 milioni di euro per organizzare l'evento.

Misure di sicurezza senza precedenti sono state adottate dalle autorità polacche in occasione di questa conferenza internazionale nel sud del Paese.

Inoltre durante l'evento la Polonia ha temporaneamente ripristinato i controlli alle frontiere con i Paesi della zona Schengen.