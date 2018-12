Putin su governo ucraino: isteria e militarismo per giustificare ruberie e fallimenti

Le autorità al potere in Ucraina proseguono la politica volta a derubare il proprio popolo, ha dichiarato Vladimir Putin in una conferenza stampa a margine del G20 in Argentina.

"Nelle condizioni di un certo tipo di attività militari, nelle condizioni di provocazioni con cui abbiamo a che fare <…> per il potere oligarchico è sempre più facile perseguire una politica volta a derubare il proprio popolo e spolpare lo Stato. E' il caso in cui sia sia da noi che in Ucraina viene descritto con poche parole: per qualcuno è la guerra, per altri è la propria madre", ha affermato il capo di Stato russo.

Press service of border management of FSB of the Russian Federation in the Republic of Crimea Putin: sui diari di bordo delle navi ucraine il compito di entrare nelle acque russe

Secondo Putin, è uno dei motivi per cui l'attuale governo in Ucraina non è interessato ad una soluzione pacifica.

"Con la guerra è sempre più facile coprire i propri fallimenti nella politica economica e sociale. La colpa non è loro, ma dell'aggressore straniero. L'aggressore straniero è da biasimare per l'impoverimento della gente e perchè non restino vuote le casse dello Stato serve chiedere con la mano protesa denaro al Fondo Monetario Internazionale ed altri sponsor, scaricando le responsabilità e il peso sulle generazioni future", ha affermato il presidente russo.