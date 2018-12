Italia e India si accordano per scambiare anni di presidenza del G20

© Sputnik . Il G20 in numeri

"Abbiamo concordato con il premier Modi lo scambio delle nostre presidenze, noi l'avremo nel 2021, l'India l'avrà nel 2022. E' stata una loro proposta, perché nel 2022 l'India celebrerà il 75° anniversario dell'indipendenza", ha dichiarato Conte in una conferenza stampa trasmessa sul canale di Palazzo Chigi su YouTube.

Secondo Conte, il summit in Argentina ha offerto l'occasione per un fruttuoso scambio di opinioni su temi come "lo sviluppo sostenibile, le tecnologie innovative, in particolare nel campo del lavoro".

Nel 2019 la presidenza del G20 sarà del Giappone.