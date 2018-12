G20: In colloquio Putin-Merkel si è parlato di Siria

Il presidente russo Vladimir Putin e la cancelliera tedesca Angela Merkel hanno discusso a Buenos Aires a margine del vertice del G20 degli sforzi fatti per la creazione del comitato costituzionale siriano.

© Sputnik . Il G20 in numeri

Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov, esprimendo il suo ottimismo riguardo alla possibilità di istituire questo corpo. Peskov ha detto che Putin e Merkel hanno fatto una colazione di lavoro a margine del vertice del G20, che è attualmente in corso in Argentina.

"Hanno avuto un colloquio piuttosto lungo, una discussione molto dettagliata sulle questioni siriane… [Putin e Merkel] hanno discusso del continuo lavoro per la creazione del comitato costituzionale… Il lavoro è in corso, e c'è un cauto ottimismo che riusciremo a gestire davvero per consentire la creazione di questo comitato nel prevedibile futuro ", ha detto Peskov ai giornalisti.