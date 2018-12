Pompeo accusa l'Iran di test di lancio missilistico

Il segretario di Stato statunitense Mike Pompeo ha accusato l'Iran del lancio di un missile balistico sabato, sostenendo che il test è stato condotto in violazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

© AP Photo / Ebrahim Noroozi Gli Usa accusano l'Iran di possedere missili che potrebbero raggiungere l'Europa

"Il regime iraniano ha appena lanciato un missile balistico a medio raggio in grado di trasportare più testate. Il missile ha una portata che gli permette di colpire parti d'Europa e tutto il Medio Oriente. Questo test viola la risoluzione 2231 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che vieta all'Iran di intraprendere qualsiasi attività relativa a missili balistici, progettati per essere in grado di fornire armi nucleari, compresi i lanci che utilizzano questa tecnologia balistica", ha affermato Pompeo.

Il funzionario degli Stati Uniti ha condannato il test sui missili balistici e ha invitato l'Iran a cessare immediatamente le attività, supponendo che il test missilistico e la proliferazione missilistica dell'Iran stiano crescendo.

"Stiamo accumulando il rischio di escalation nella regione se non riusciamo a ripristinare la dissuasione. Condanniamo queste attività e invitiamo l'Iran a cessare immediatamente tutte le attività relative ai missili balistici, progettati per essere in grado di trasportare armi nucleari", ha aggiunto Pompeo.