Erdogan a Buenos Aires propone a Putin un nuovo vertice su Idlib

"Vorrei ricordare il summit su Idlib di recente tenuto a Istanbul, a cui hanno partecipato quattro paesi interessati (Russia, Turchia, Francia, Germania), nei quali abbiamo discusso sui passi da fare per risolvere il problema. Sarebbe giusto tenerne uno nuovo".

Lo ha detto Erdogan durante i colloqui con Putin a margine del vertice del G20 a Buenos Aires.

Il leader turco si è anche offerto di discutere sui possibili contenuti. Putin, Erdogan, così come il leader francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Angela Merkel si sono incontrati a Istanbul il 27 ottobre per esaminare gli sviluppi in Siria. In precedenza, il 17 settembre, Putin ed Erdogan hanno concordato i colloqui a Sochi di istituire una zona smilitarizzata a Idlib lungo la linea di contatto dell'opposizione armata e delle forze governative entro il 15 ottobre. Il ritiro delle armi pesanti gestite dai militanti è anche parte dell'accordo. Tuttavia, la creazione della zona smilitarizzata non è ancora completata, poiché i terroristi continuano le provocazioni.