G20, sabato mattina confermato incontro tra Putin e Merkel

La cancelliera tedesca Angela Merkel si incontrerà con il presidente russo Vladimir Putin a margine del vertice del G20 in Argentina sabato 1° dicembre al mattino secondo il programma pianificato, ha detto in una conferenza stampa a Berlino Martin Fiz, il rappresentante ufficiale del governo tedesco.

In precedenza l'agenzia DPA ha riferito che l'aereo della cancelliera tedesca Angela Merkel ha effettuato un atterraggio di emergenza a Colonia per un guasto tecnico mentre si recava a Buenos Aires per il vertice del G20. L'ufficio stampa del governo tedesco ha annunciato oggi che la cancelliera sarebbe arrivata in Argentina venerdì sera.

"L'incontro con Putin si svolgerà domani mattina, come previsto", ha detto Fiz, aggiungendo che il programma Merkel a Buenos Aires è attualmente in fase di revisione per includere gli incontri saltati della giornata di oggi.

In precedenza l'ufficio stampa del governo tedesco aveva riferito che erano stati annullati gli incontri in programma oggi a margine del vertice del G20 della cancelliera tedesca Angela Merkel con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping.