Il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione in cui invita la Serbia a seguire la politica estera occidentale verso Mosca. "La Serbia dovrebbe allineare maggiormente la sua politica estera con quella dell'UE, anche sulla Russia", ha detto il Parlamento europeo in un comunicato stampa.

Il documento è stato messo ai voti durante la sessione plenaria della commissione per gli affari esteri del Parlamento europeo e approvato giovedì scorso dalla stragrande maggioranza dei legislatori (503 voti a favore e 85 contrari).

Il relatore del Parlamento europeo per la Serbia David McAllister ha commentato l'approvazione del documento, affermando che la Serbia ha compiuto progressi significativi verso l'obiettivo strategico dell'adesione all'Unione europea e che il Parlamento europeo continuerà a sostenere la Serbia nel suo percorso europeo.

Lunedì scorso, il ministro degli esteri serbo Ivica Dacic aveva dichiarato che la Serbia non si unirà alle sanzioni europee contro Mosca. In agosto, il ministro della Difesa serbo Aleksandar Vulin aveva annunciato anche che la Serbia non avrebbe mai partecipato all'isteria anti-russa o imposto sanzioni.