G20, Argentina fiduciosa in un esito positivo summit

L'Argentina è fiduciosa che i membri del G20 raggiungeranno un consenso e concluderanno la loro dichiarazione finale per il vertice di questo fine settimana a Buenos Aires. Lo ha detto l'ambasciatore Daniel Raimondi, Vice Ministro degli Affari Esteri.

"Siamo convinti che concluderemo il documento finale, che riusciremo a raggiungere il consenso, che la dichiarazione finale sarà a favore del multilateralismo", ha detto Raimondi

"Il fatto che l'incontro si terrà a Buenos Aires ci darà l'opportunità di presentare la visione di paesi come l'Argentina, paesi in via di sviluppo che hanno esigenze diverse e gli obiettivi dell'agenda 2030 dell'ONU saranno presi in considerazione. Questo è quello che ci aspettiamo, e siamo disposti a fare del nostro meglio per raggiungere questo obiettivo", ha aggiunto lui.