Mosca spera in progressi nella risoluzione della crisi siriana dopo incontro di Astana

Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha auspicato che l'esito dell'incontro ad Astana sulla Siria dia impulso al processo politico per la normalizzazione della crisi siriana.

L'undicesima riunione internazionale di Astana sulla Siria è iniziata oggi nella capitale del Kazakistan.

"Proprio oggi è iniziato un nuovo incontro ad Astana, che durerà due giorni e al termine del quale spero avremo un motivo in più per muoverci verso la risoluzione dei problemi nell'ambito della stabilità politico-militare, nell'aumento degli aiuti umanitari e nell'assistenza nella modernizzazione delle infrastrutture necessarie per il ritorno dei profughi e, naturalmente, nel processo politico", — ha detto Lavrov durante una conferenza stampa dopo i colloqui con il ministro degli Esteri svizzero.