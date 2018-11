Georgia, per primi exit poll Salome Zurabishvili vince secondo turno presidenziali

Secondo l'exit poll condotto da Edison Research, avrebbe ottenuto il 55% dei voti.

Il suo avversario, il candidato dell'opposizione Grigol Vashadze, si fermerebbe al 45%.

L'exit poll è stato commissionato dal canale vicino all'opposizione Rustavi 2.

Secondo le rilevazioni di Gallup International su richiesta del canale Imedi, la Zurabishvili guadagnerebbe il 58% dei voti, mentre il suo avversario il 42%.

Dopo la pubblicazione dei primi exit poll Vashadze ha dichiarato di non riconoscere la sconfitta.

"Aspetteremo sicuramente i risultati definitivi, dato che i dati di exit poll sono stati elaborati alle 17 (in Italia le 14).", ha detto Vashadze in una conferenza stampa, aggiungendo che un gran numero di elettori si è recato alle urne in serata.

Secondo la commissione elettorale del Paese, alle 17 l'affluenza si attestava al 47,51%.