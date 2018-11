"Le dimissioni di quattro governatori dei comuni settentrionali della repubblica sono una decisione affrettata, dannosa per i residenti dei comuni, così come per i rapporti tra le comunità del Kosovo", ha scritto il presidente dell'assemblea legislativa dell'autoproclamata repubblica sul social network.

"Esorto i cittadini del nord a mostrare moderazione, calma e una reazione equilibrata alla situazione venutasi a creare nei giorni scorsi".