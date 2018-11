Crisi di fiducia euro-atlantica ostacola la cooperazione tra Francia e Russia – Lavrov

La crisi di fiducia nella regione euro-atlantica impedisce la piena cooperazione della Russia e della Francia per liquidare minacce globali come il terrorismo, ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov.

Il capo della diplomazia russa si trova a Parigi in visita ufficiale. In precedenza aveva avuto colloqui con il ministro degli Esteri francese Jean-Yves Le Drian.

"Le relazioni tra i nostri Paesi sono tradizionalmente polivalenti, in particolare, come membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, abbiamo una responsabilità speciale per il mantenimento della sicurezza internazionale", ha sostenuto Lavrov alla riunione del consiglio di coordinamento del forum russo-francese delle associazioni civili del Dialogo Trianon.

Secondo Lavrov, questa responsabilità richiede di stabilire correttamente le priorità nelle relazioni bilaterali e di vedere le principali minacce comuni sia a livello bilaterale che globale.

"Sfortunatamente la concentrazione dei nostri sforzi per lavorare insieme per sradicare minacce come il terrorismo ed altre forme di criminalità organizzata viene ostacolata dalla crisi senza precedenti di fiducia che si è sviluppata nella regione euro-atlantica come risultato di giochi senza ritorno da parte di alcuni colleghi occidentali; è chiaro che non hanno potuto fare a meno di avere un impatto negativo sulle relazioni russo-francesi, su cui noi ed i nostri predecessori abbiamo lavorato insieme per decenni e continuiamo a lavorare. Non vogliamo che queste relazioni siano ostaggio di una campagna su vasta scala contro la Russia, non diretta in Europa, ma diffusa in Europa", ha concluso il ministro degli Esteri russo.