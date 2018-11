Kerch, deputato belga: Russia ha agito "in ambito del diritto internazionale"

Domenica tre navi della Marina ucraina, la "Berdiansk", la "Nikopol" e la "Yana Kapu", hanno violato il confine di stato della Russia, sono entrate in una zona temporaneamente chiusa del bacino del mare territoriale russo e dal mar Nero si muovevano verso Kerch. Compiendo pericolose manovre, non hanno risposto alle richieste legali delle autorità russe e sono state fermate.

"Credo che la parte russa abbia agito legittimamente e in ambito del diritto internazionale" ha detto il parlamentare, rispondendo alla domanda su un possibile aggravamento della situazione del conflitto. Il parlamentare ha detto che si aspetta che "il buon senso prevalga".

"La Russia non è esattamente interessata in conflitto, perché non ha creato questa situazione, è la parte che si è difesa, non quella colpevole" ha concluso.