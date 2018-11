Stretto di Kerch: marinai ucraini arrestati saranno perseguiti penalmente

In precedenza il FSB ha riferito che dopo l'incidente è stato avviato un procedimento penale ai sensi della 3 parte dell'articolo 322 del codice penale della Federazione russa (attraversamento illegale del confine di stato). Il commissario per i diritti umani in Crimea, Lyudmila Lubina, ha osservato che gli equipaggi saranno sottoposti ad un tribunale che sceglierà una misura di detenzione.

"In realtà, i marinai ucraini non sono in pericolo ora, tranne per la responsabilità penale, dovuta, secondo la nostra legge, alla violazione del confine di stato. Sì, saranno ritenuti responsabili secondo la legge. Stanno lavorando con loro.Tre sono feriti, nessuno è in condizioni critiche", ha detto Aksenov.

Tre navi della marina ucraina hanno violato il confine russo senza rispondere alle richieste legali delle navi da guerra russe di fermarsi immediatamente. Le navi ucraine hanno eseguito manovre pericolose e sono state sequestrate e i loro equipaggi arrestati. Il portavoce presidenziale Dmitry Peskov ha definito l'incidente "una provocazione molto pericolosa che richiede un'indagine seria".

Sullo sfondo dell'incidente con la violazione del confine russo da parte delle navi ucraine, il Consiglio nazionale di sicurezza e difesa dell'Ucraina ha deciso di imporre la legge marziale nel paese per 60 giorni. Poroshenko ha già firmato un decreto sulla decisione del Consiglio di sicurezza nazionale di imporre la legge marziale. La decisione deve ancora essere approvata dal parlamento ucraino nella riunione di lunedì.