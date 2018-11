Trump esorta il Messico a non far arrivare i migranti al confine USA

Il presidente USA Donald Trump ha esortato il Messico a non permettere alle “carovane” di immigrati di raggiungere il confine meridionale degli USA, e ha invitato i paesi da dove vengono a non permettere la formazione di queste carovane.

"Sarebbe molto ragionevole se il Messico fermasse la carovana (dei migranti) prima che raggiunga il nostro confine meridionale, o se i paesi da cui provengono i migranti non consentissero la formazione di queste carovane", ha detto Trump su Twitter.

Secondo lui, i paesi da cui provengono i migranti si stanno liberando di alcuni di loro mandandogli negli Stati Uniti. Allo stesso tempo, Trump ha notato che i problemi con i migranti sono stati creati dai membri del Partito Democratico.

In precedenza è stato riferito che le autorità messicane hanno accettato la proposta dell'amministrazione Trump. Secondo la cosiddetta proposta "Stay in Mexico", i migranti che desiderano entrare negli Stati Uniti attraverso il confine meridionale dovranno richiedere asilo in Messico. Tuttavia, il senatore del partito Morena e il futuro ministro degli Interni nel governo del presidente del Messico Andres Manuel Lopez Obrador (entrerà in carica il 1 ° dicembre), Olga Sanchez Cordero, ha negato questa informazione.

Diverse carovane di migranti provenienti dall'America centrale vogliono raggiungere gli USA attraverso il Messico. Gli ultimi dati del Ministero degli affari interni del Messico mostrano che nell'area delle città di Tijuana e Mexicali, al confine con gli Stati Uniti, si concentrano 5600 migranti provenienti da Honduras, Guatemala e El Salvador. Una parte dei migranti della carovana è tornata in patria o ha deciso di rimanere in Messico. Le autorità statunitensi hanno dispiegato diverse migliaia di truppe sul confine per garantire la sicurezza.