Rappresentante russo all'UE: per Theresa May sarà un "infelice Natale"

È presto per gioire per la consultazione del progetto Brexit, il documento lo devono ancora approvare due Parlamenti, quello europeo e quello britannico, pertanto, le vacanze di Natale della premier Theresa May, probabilmente, saranno infelici. Lo ha detto Vladimir Chizhov, rappresentante permanente all'UE.

"Da più di sei mesi la controparte britannica, per motivi di politica interna, non riesce a conciliare la sua posizione negoziale nella complessa questione per il "divorzio", che riguarda anche il confine tra l'Irlanda e l'Irlanda del Nord. Ed ecco finalmente il 14 novembre nuove dimissioni nel gabinetto di Theresa May, hanno generato il consenso del governo sulla variante proposta dall'Unione Europea per l'Irlanda del Nord, che rimane temporaneamente nell'unione doganale e nel mercato unico", ha ricordato Chizhov.

© REUTERS / Henry Nicholls Il Regno Unito forse non è più così tanto “unito”

Secondo lui, "ora i leader dell'UE possono approvare un "accordo di uscita", che, molto probabilmente, avverrà appositamente formulato in questa riunione".

"Ma tutti sanno che è presto per gioire: il documento deve essere approvato da due Parlamenti, europeo e britannico", ha sottolineato.

"E ci sono anche tutti i motivi di politica interna dei parlamentari del Regno Unito, l'opposizione e i compagni di partito della May lo hanno già fatto capire chiaramente: nonostante quello che dice la premier, cioè che l'attuale "affare" è il meglio che si può ottenere, loro non sono d'accordo", ha detto Chizhov.

© AP Photo / Alexander Zemlianichenko Brexit, pronta la dichiarazione su future relazioni Gb-Ue

"Il voto ci sarà nel mese di dicembre, e, temo, con notevole probabilità si può supporre che il Natale quest'anno per Theresa May, sarà infelice", ha concluso il diplomatico russo.

Il vertice straordinario dei 27 Stati rimasti nell'Unione Europea si riunirà domenica per approvare gli accordi della Brexit. L'incontro avrà inizio alle 9.30 con uno scambio di opinioni tra il Presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani. Ci sarà quindi una sessione di lavoro per approvare l'accordo sulle condizioni di separazione dall'UE e adottare una dichiarazione politica sulla struttura delle future relazioni. Dopo ci sarà un incontro dei leader con il primo ministro May per la "condivisione dei prossimi passi", ha detto il capo del Consiglio europeo, Donald Tusk.