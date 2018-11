Gueterres: Israele e Palestina devono ripristinare la promessa di una soluzione a 2 stati

© AP Photo / La comunità internazionale agisce contro la Palestina

"Esorto Israele, Palestina e tutti gli altri paesi che hanno influenza a ripristinare la promessa della soluzione dei due Stati, che si basa su due Stati che vivono fianco a fianco in pace, armonia ed entro confini sicuri e riconosciuti, con Gerusalemme come capitale di entrambi", ha detto Guterres in una dichiarazione.

Guterres ha osservato che quest'anno la Giornata internazionale di solidarietà con il popolo palestinese, celebrata il 29 novembre, si svolge in un momento di "turbolenze, problemi e tormenti".

Le tensioni tra israeliani e palestinesi vicino al confine di Gaza sono cresciute dalla fine di marzo. I palestinesi hanno sparato quasi 500 missili nel sud di Israele, mentre gli israeliani hanno condotto raid su oltre 150 edifici e strutture nella Striscia di Gaza.