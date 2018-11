Afghanistan, vicepremier: Accordo difficile con i talebani

Il dialogo in Afghanistan è ostacolato dai disaccordi internazionali sull’antiterrorismo e dal desiderio dei talebani di monopolizzare.

Lo ha detto il vicepremier Mohammad Mohaqiq.

© AP Photo / Allauddin Khan Diplomazia americana spera in accordo di pace tra governo e talebani in Afghanistan

"L'ostacolo principale per i colloqui è la differenza di idee, il movimento talebano aderisce al principio della ‘monopolizzazione'. Vogliono tutto e non vogliono niente, e l'idea è che vogliono tutto con la forza, questo non è efficiente dal mio punto di vista…. L'altro ostacolo sono le differenze internazionali sulla lotta al terrorismo", ha detto Mohaqiq.

Il vice premier ha aggiunto di non essere ottimista sui risultati dei colloqui nel prossimo futuro in quanto non ci sono stati progressi negli ultimi 18 anni.