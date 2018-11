Anonymous rivela: agenti segreti inglesi conducono guerra ibrida in UE

Un gruppo di hacker afferma di aver ottenuto documenti che fanno luce sulle attività di una ONG con base a Londra che ufficialmente svolge una missione nobile: "difendere la democrazia dalla disinformazione". Invece, il progetto, noto come Integrity Initiative, è usato da Londra per interferire negli affari interni dei paesi europei.

Anonymous ha annunciato venerdì che il governo britannico ha creato un "servizio segreto di informazioni su larga scala" in Europa, Stati Uniti e Canada per intromettersi negli affari interni delle nazioni europee.

© Foto : Screenshot Uno screenshot del documento che descrive l'operazione Moncloa fornito da Anonymous

Citando un "gran numero" di documenti trapelati, Anonymous ha affermato che Integrity Initiative, una rete di cluster in Europa e Nord America lanciata nell'autunno 2015 per "rivelare e combattere la propaganda e la disinformazione", era in realtà un progetto finanziato e gestito da Londra attraverso "contatti nascosti nelle ambasciate britanniche".

Come esempio più evidente delle attività del progetto, il gruppo di hacker cita l'operazione Moncloa in Spagna, che è stata presumibilmente lanciata all'inizio di quest'anno per fermare Pedro Baños, un colonnello noto per le sue simpatie filo-russe, dall'essere nominato capo dell'ufficio dei servizi segreti spagnolo. Il capitolo spagnolo ha svolto il suo compito "in diverse ore", afferma il rapporto, impedendo a una voce filo-russa di plasmare la politica spagnola.