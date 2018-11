Lavrov: “in USA ossessione per le sanzioni è diventata paranoica”

Le relazioni tra Mosca e Washington rimangono ostaggio degli scontri nell'élite politica americana, mentre l'ossessione statunitense per le sanzioni è diventata paranoica, ha detto il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov in un'intervista all'agenzia di stampa italiana Agi.

"Mosca rimane predisposta per delle relazioni normali e costruttive con Washington. Tuttavia, fintanto che rimangono ostaggio delle lotte nell'élite politica americana, molti dei loro rappresentanti non sono timidi nel giocare la "carta russa" per i loro scopi, comprese le campagne elettorali", ha detto Lavrov.

Secondo lui, le basi dei legami creati nei decenni precedenti, sono state "già gravemente danneggiate da (ex presidente degli Stati Uniti) Barack Obama, e continuano a peggiorare". "L'enorme potenziale della cooperazione non viene utilizzato, il che ostacola la soluzione di molte questioni urgenti non solo bilaterali, ma anche dell'agenda internazionale", ha affermato.

"Mosca è aperta a costruire una partnership reciprocamente vantaggiosa con Washington. Tuttavia, dovrebbe essere basata sui principi del rispetto e della considerazione degli interessi reciproci. Continuiamo a non vedere la comprensione di questo con i nostri partner americani. "Tuttavia, speriamo che il buon senso prevalga a Washington alla fine", ha detto Lavrov.