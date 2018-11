Zarif: Russia ci capisce su sanzioni Usa-Turchia

In un'intervista con il quotidiano francese Le Figaro il ministro degli esteri iraniano ha parlato anche di Siria e altre questioni.

© Sputnik . Evgeny Biyatov La Russia aiuterà l’Iran a introdurre la cripto-valuta nella propria economia

Il ministro degli esteri iraniano Javad Zarif ha detto in un'intervista con il quotidiano francese Le Figaro che la Russia capisce l'Iran come se fosse stato colpito anch'essa sanzioni statunitensi. "La Russia è il nostro meraviglioso partner commerciale e politico. Ci capisce, poiché è anche lei vittima delle sanzioni Usa", ha detto Zarif esprimendo la convinzione che gli Stati Uniti stiano cercando di esortare i paesi vicini all'Iran a boicottare il paese anche se questi tentativi non funzionano.

Interrogato sulla situazione in Siria, Zarif ha detto che la cooperazione tra Iran, Russia e Turchia ha portato risultati in ambiti in cui nessuno è riuscito a ottenere nulla prima. Zarif ha sottolineato che la cooperazione tra i tre paesi è finalizzata al recupero dell'unità siriana e all'eliminazione dei terroristi.

"L'Iran è accusato di aspirare a risolvere il conflitto siriano con mezzi militari, ma in realtà è tutto il contrario: vogliamo una soluzione politica con nuove elezioni, durante le quali tutti i siriani, rifugiati compresi, potranno esprimere liberamente la loro opinione", ha aggiunto Zarif.



© AFP 2018 / Martijn Beekman L’Iran intende portare gli USA di fronte alla corte internazionale per le sanzioni

L'Iran, insieme a Russia e Turchia, è garante del cessate il fuoco in Siria. All'inizio di ottobre, il vice ministro degli Esteri russo Sergey Vershininin ha elogiato l'esercito iraniano per essersi impegnato attivamente nella lotta al terrorismo nel paese. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato in maggio che sta tirando il paese dall'accordo nucleare iraniano. Il ritiro degli Stati Uniti ha portato a due cicli di sanzioni anti-Iran, con le restrizioni su larga scala che coprono le esportazioni di petrolio sono stati schiaffeggiati sul paese all'inizio di novembre.