Federica Mogherini: l’Ue non sta creando un “esercito europeo”

In precedenza, il presidente francese Emmanuel Macron ha proposto la creazione di un "esercito tutto europeo" indipendente dagli Stati Uniti, anche per garantire la sicurezza informatica. L'idea è stata sostenuta dal cancelliere tedesco Angela Merkel.

"Non stiamo creando un esercito europeo, nessuno qui è impegnato nella creazione di un esercito europeo. Investiamo per fornire ai paesi membri maggiori opportunità per la loro difesa e sicurezza in modo che possano garantirla in modo più attivo e più affidabile nella nostra regione e nel mondo" ha detto ai giornalisti Federica Mogherini.

"Gli alleati della NATO e gli stati membri dell'UE sono fondamentalmente gli stessi paesi, sarebbe pazzo per loro entrare in conflitto tra le organizzazioni", ha detto.

"Non vedo alcun rischio di duplicazione nel nostro lavoro, ma vedo il rischio di frammentazione e di inefficienza (negli sforzi di difesa dei paesi dell'UE), e stiamo lavorando su questi temi", ha detto la diplomatica.

Il Segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha detto in precedenza che non vede la necessità per l'UE di creare strutture di comando duplicate, ed è impossibile immaginare la difesa dell'Europa, in particolare, senza gli Stati Uniti.