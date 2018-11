Putin a Erdogan: TurkStream esempio positivo capacità di proteggere interessi nazionali

Putin ha ringraziato Erdogan per la volontà politica e il coraggio nell'attuazione del progetto.

Il gasdotto TurkStream è pienamente in linea con gli interessi nazionali della Turchia, ha detto il presidente russo Vladimir Putin alla cerimonia per completare la costruzione della sezione offshore del gasdotto.

"L'attuazione di progetti di questo tipo e di questo progetto in particolare è un esempio vivido e positivo della capacità di proteggere i vostri interessi nazionali, perché il TurkStream corrisponde pienamente agli interessi dell'economia nazionale della Repubblica di Turchia. Mi congratulo con voi per il completamento di una fase così importante della sua attuazione. Grazie, signor Presidente", ha detto Putin al suo omologo turco Recep Tayyip Erdogan. Putin ha ringraziato Erdogan per la volontà politica e il coraggio nell'attuazione di TurkStream, affermando che tali progetti sono impossibili senza di essi.