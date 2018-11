Khashoggi, Trump: Assurdo prestare tanta attenzione ad omicidio giornalista

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump avrebbe definito in colloqui privati con alcune persone "assurdo" il fatto che la gente presti così tanta attenzione all'assassinio del giornalista saudita Jamal Khashoggi quando anche altri paesi, compresa la Cina, fanno "molte cose cattive". Lo ha riferito il sito web di Axios, citando fonti.

Trump ha definito l'assassinio "veramente brutto", ma aggiunto che fosse ridicola l'indignazione della gente per questo omicidio di fronte a pratiche brutali di paesi come la Cina.



Trump si è chiesto anche perché gli Stati Uniti dovrebbero prendere parte al caso Khashoggi, quando il giornalista non era un cittadino americano e l'assassinio non è avvenuto sul territorio statunitense. Khashoggi, giornalista del Washington Post, noto per le sue critiche alla politica saudita, è scomparso il 2 ottobre dopo essere entrato nel consolato saudita a Istanbul.Dopo aver inizialmente negato qualsiasi conoscenza del luogo in cui si trovava Khashoggi, Riad ha ammesso a ottobre che il giornalista era stato ucciso in una rissa all'interno del consolato e che il suo assassinio era stato premeditato. Il 15 novembre, il Tesoro americano ha sanzionato 17 cittadini sauditi presumibilmente coinvolti nell'uccisione di Khashoggi, tra cui Saud Al-Qahtani, l'ex aiutante anziano del principe ereditario saudita'.