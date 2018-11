Regno Unito, leader laburista non esclude nuovo referendum su Brexit

Fare un nuovo referendum sulla Brexit nel Regno Unito è possibile in futuro, ma non oggi. Lo ha dichiarato Jeremy Corbyn, leader del partito laburista all'opposizione.

Corbyn ha osservato di non essere d'accordo con l'attuale posizione del governo conservatore su diverse questioni, incluso il problema relativo al confine con l'Irlanda del Nord. Ha inoltre affermato che non sosterrà la bozza dell'accordo sulla Brexit nella sua forma attuale.

Relativamente alle voci su un nuovo referendum sulla Brexit, Corbyn ha affermato che potrebbe avvenire in futuro.

"E' una possibilità per il futuro, ma non per oggi, perché se domani ci sarà il referendum, cosa sarà? Quale sarà il quesito?" Ha detto il politico laburista, parlando su Sky News oggi.

Second EU referendum 'not an option for today', says Jeremy Corbyn https://t.co/8PMXLOdhof — Sky News (@SkyNews) 18 ноября 2018 г.

​La scorsa settimana il governo del Regno Unito ha approvato le disposizioni dell'accordo con l'UE, che stabilisce le condizioni dell'imminente separazione tra Londra e Bruxelles. Il risultato ottenuto al consiglio dei ministri è una vittoria tattica di Theresa May: è riuscita ad incassare il sostegno della maggioranza dei ministri, tuttavia alcuni membri hanno rassegnato le dimissioni per protestare contro il documento. Anche il Parlamento pare non gradire le disposizioni del documento.