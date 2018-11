Delegazione della Crimea parteciperà a sessione Assemblea Generale ONU

Secondo Abazher, la partecipazione della delegazione della Crimea diventa particolarmente rilevante dopo l'adozione da parte della terza commissione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite della risoluzione sulle presunte violazioni dei diritti umani in Crimea.

"La delegazione della Crimea si accinge a recarsi negli Stati Uniti per partecipare alla 73° sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Ora stiamo preparando i documenti per il viaggio. La voce del popolo della Crimea sarà particolarmente rilevante in questa organizzazione internazionale, in quanto la risoluzione adottata non corrisponde per niente al vero. Cerchiamo di mostrare la vera immagine di quello che accade in Crimea. La Crimea non dovrebbe essere oggetto di decisioni e risoluzioni ingiuste e faziose", ha detto Abazher.

Secondo il politico, si prevede che la delegazione sarà composta da tre personaggi della società civile della Crimea.

La terza commissione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, responsabile per le questioni sociali, umanitarie e culturali, in precedenza aveva adottato una risoluzione sulla violazione dei diritti umani in Crimea. Il numero di Paesi che hanno votato a favore è 67, contro 26, mentre gli astenuti sono stati 82. Tra i sostenitori della risoluzione figurano gli Stati Uniti e la maggior parte dei Paesi europei.