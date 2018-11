Ex cancelliere tedesco Schröder si lamenta dell'occupazione americana

"Non possiamo tollerare di essere trattati come un Paese occupato: quando guardo le azioni dell'ambasciatore americano, ho l'impressione che si consideri piuttosto un ufficiale delle truppe d'occupazione che l'ambasciatore degli Stati Uniti in uno Stato sovrano", si è lamentato l'ex capo del governo tedesco.

Secondo Schröder, la Germania dovrebbe cercare nuovi alleati con interessi coincidenti. In questo ruolo l'ex cancelliere vede bene la Cina.

"È impossibile evitare che si avvicini chi ha sofferto dei conflitti scatenati dagli Stati Uniti", ha concluso l'ex cancelliere.