Media svelano negoziati Corea del Nord e Cia

Secondo una fonte diplomatica vicina ai negoziati tra USA e Corea de Nord, il capo del centro coreano Andrew Kim è stato in visita in Corea del Sud dal 14 novembre fino ad oggi per quattro giorni e ha tenuto consultazioni con rappresentanti del governo sudcoreano, e ha anche parlato con la controparte Nordcoreana attraverso il canale di Panmunjom", riferisce l'agenzia.

Si presume che le parti abbiano discusso la risoluzione delle controversie associate alla denuclearizzazione e alle azioni reciproche dei due paesi in questa direzione alla vigilia dei negoziati tra il Segretario di Stato americano Mike Pompeo e Kim Yong-Chol, capo del Fronte unito del Partito dei lavoratori nordcoreano.

Come nota Yonhap, Andrew Kim era presente alla delegazione di Pompeo a Pyongyang in ottobre e partecipa quasi sempre a colloqui di alto livello con gli Stati Uniti e la Corea del Nord.

L'incontro tra Pompeo e Kim Yong Chol a New York era programmato per la scorsa settimana, ma non si è svolto a causa dell'incompatibilità degli orari. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che i negoziati si svolgeranno in un altro momento.