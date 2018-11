Mosca commenta le promesse americane a Kiev nella lotta contro “l'aggressione russa”

La dichiarazione del segretario di Stato americano Mike Pompeo sull'assistenza fornita all'Ucraina nella lotta contro l'aggressione russa non è costruttiva ed ostacola la ripresa di relazioni di buon vicinato tra Kiev e Mosca.

Lo ha dichiarato Anton Morozov, membro della commissione Esteri della camera bassa del Parlamento russo.

In precedenza Pompeo aveva promesso al ministro degli Esteri dell'Ucraina Pavlo Klimkin assistenza nella lotta contro "l'aggressione russa".

"Dobbiamo stabilire relazioni di buon vicinato con l'Ucraina. Il fatto che i nostri partner americani facciano dichiarazioni del genere lo consideriamo come un approccio non costruttivo per risolvere il conflitto ucraino", ha riferito Morozov a Sputnik.