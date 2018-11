Sanzioni all’Iran: “Solito doppio standart degli Usa e l’Europa lo sostiene”

Il viceministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi a Roma: “Non vorrei che tra Europa e Usa sia in corso una sorta di teatrino”.

Il funzionario iraniano è arrivato a Roma per un negoziato bilaterale con i politici italiani sull'ampiamento della cooperazione tra i paesi. Prima del negoziato Abbas Araghchi ha incontrato i giornalisti italiani.

"Non vorrei che tra Europa e Usa sia in corso una sorta di teatrino", ha detto il viceministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi in un'intervista ad Alberto Negri.

Nell'articolo de l'Antidiplomatico si sottolinea che queste sanzioni non verranno applicate ad Arabia Saudita o Israele: "Il solito doppio standard che fa perdere all'Occidente ogni credibilità in Medio Oriente".