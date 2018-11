Washington: si assicuri che dissidenti politici e giornalisti non siano presi di mira

Ieri la portavoce del Dipartimento di Stato Heather Nauert aveva riferito che gli Stati Uniti non si fermeranno alle azioni già intraprese contro l'Arabia Saudita per l'omicidio del giornalista.

L'Arabia Saudita deve assicurarsi che i dissidenti politici e giornalisti non siano presi di mira. Lo ha detto il Dipartimento del Tesoro americano in un comunicato stampa dopo aver sanzionato 17 individui per il loro presunto ruolo nella morte del giornalista del Washington Post Jamal Khashoggi.

"Il governo dell'Arabia Saudita deve prendere le misure appropriate per porre fine a qualsiasi forma di individuazione di dissidenti politici o giornalisti", ha detto il Segretario del Tesoro Steven Mnuchin.