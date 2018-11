G20, Argentina: Summit dia impulso al commercio mondiale

L’Argentina si aspetta che le decisioni prese al prossimo vertice del G20 a Buenos Aires forniranno incentivi per espandere le opportunità del commercio mondiale.

Lo ha detto il ministro degli Esteri argentino Jorge Faurie. I leader del G20 si riuniranno a Buenos Aires dal 31 novembre al 1° dicembre.

"È importante che il dialogo dei leader crei uno slancio positivo per mantenere le dinamiche del commercio, della produzione e, in ultima analisi, per il benessere dei nostri popoli", ha detto. Il ministro ha osservato che la crescita dell'economia mondiale è ora accompagnata da crescenti contraddizioni tra i suoi attori principali.