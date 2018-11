Georgia, ballottaggio per elezione presidente si terrà il 28 novembre

Il secondo turno delle elezioni presidenziali in Georgia si terrà il 28 novembre. Lo ha deciso la Commissione elettorale centrale del paese (CEC).

"Un progetto di risoluzione è stato adottato per lo svolgimento del secondo turno delle elezioni presidenziali il 28 novembre", ha dichiarato Tamara Zhvania, capo del CEC.

Ben 25 candidati erano in corsa per la presidenza in Georgia il 28 ottobre. Il candidato indipendente Salome Zourabichvili, sostenuto dal partito georgiano al potere Dream — Democratic Georgia, ha ricevuto il 38,6% dei voti, mentre il candidato dell'opposizione Grigol Vashadze si è assicurato il 37,7%.

