Putin e Medvedev saranno di nuovo assenti dalla Russia contemporaneamente

Il presidente russo Vladimir Putin avrà dei colloqui con il capo di Stato turco Recep Tayyip Erdogan il 19 novembre ad Istanbul. Il 18-19 novembre il premier Dmitry Medvedev si recherà in visita ufficiale in Vietnam, dove incontrerà il capo del governo vietnamita Nguyen Xuan Phuc e il presidente Nguyen Phù Trong.

Pertanto i massimi rappresentanti dello Stato russo saranno nuovamente assenti da Paese contemporaneamente. A metà mese Putin si era recato a Singapore e contemporaneamente Medvedev si era recato a Palermo dove si svolge la conferenza internazionale sulla crisi libica.