Cremlino: non è previsto incontro Putin-Pence a Singapore

"Non c'è un bisogno particolare perché sono in corso i preparativi per una riunione dei due presidenti in Argentina al G20".

Non è prevista una riunione tra il presidente russo Vladimir Putin e il vicepresidente degli Stati Uniti Mike Pence a Singapore, non è necessario, poiché sono in corso i preparativi per una riunione dei leader dei due paesi al G20 in Argentina. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov in un'intervista al canale televisivo Dozhd.

"Non so se si incontreranno al forum. Ma non è prevista una riunione, e in realtà non c'è un bisogno particolare perché sono in corso i preparativi per una riunione dei due presidenti in Argentina al G20", ha detto Peskov.