Theresa May sta porgendo alla Russia un ramoscello d'ulivo?

I media britannici hanno pubblicato le dichiarazioni del primo ministro May, in cui la politica afferma che le relazioni tra Gran Bretagna e Russia potrebbero migliorare, nonostante l'avvelenamento a Salisbury.

Allo stesso tempo, May afferma che l'attuale livello delle relazioni tra Londra e Mosca non è adatto al Regno Unito: "Come ho detto un anno fa, queste non sono le relazioni con la Russia che vogliamo". Tali informazioni appaiono sullo sfondo del deterioramento delle relazioni tra Londra e Mosca dopo l'avvelenamento della ex spia Sergey Skripal. Sputnik ha discusso questo problema con il giornalista indipendente del Regno Unito Patrick Henningsen.

Sputnik: secondo lei perché Theresa May si sta preparando a criticare la Russia adesso?

Patrick Henningsen: Beh, la prima cosa è che nulla avviene per caso, quindi qualcuno ha divulgato i dettagli del discorso all'imminente di Lord Mayor's Banquet nella Mansion House. Quindi chissà perché è stato fatto, o dal governo o forse da qualcuno in opposizione all'interno del partito. Si potrebbe pensare che il discorso potrebbe essere cambiato in modo da non permettere alla stampa di sfidare il Primo Ministro, per così dire, ma penso che stia solo seguendo un modello generale di marginalizzazione della Russia; questa è una politica a lungo termine, quindi non mi aspetto che qualcosa cambi in questo senso.

I dettagli indicano inoltre di voler porgere un ramo di ulivo alla Russia, che vorrebbero avere relazioni migliori con la Russia, ma allo stesso tempo duplicano davvero tutto ciò che è già avvenuto negli ultimi due anni riguardo alle relazioni agghiaccianti tra il Regno Unito e la Russia.

Sputnik: Qualche idea su cosa parlerà il premier May?

Patrick Henningsen: Penso che in generale la questione sia quella di continuare a mantenere le sanzioni e gli embarghi. Questa è la priorità numero uno, penso, del Regno Unito, degli Stati Uniti, degli attori europei che sono in linea con questo programma, questa è la cosa più importante. E penso che il rafforzamento della narrativa Skripal giustifichi l'espulsione di presunte spie russe, che sono anche diplomatici. Quindi questo è davvero solo progettato per continuare a disabilitare la diplomazia.

Di recente, nella stampa britannica, c'è questa idea, questa supposizione che tutti i russi nel Regno Unito siano spie. Penso che alcuni giornali del Regno Unito abbiano addirittura dichiarato che ci sono ino a 75.000 spie russe, che è un po' comico, considerando che al culmine della guerra fredda, il numero massimo di spie sovietiche in qualsiasi momento nel Regno Unito avrebbe potuto essere qualcosa tra 40 e 100. Ma questo è quello che è, solo un'altra caratteristica di una tattica travolgente che pone le relazioni Russia-Occidente sotto tensione e pressione costante.

In definitiva, si sa, il quadro generale è davvero quello di continuare a perturbare, ostacolare le relazioni tra Russia e Occidente e, in ultima analisi, danneggiare lo sviluppo economico russo attraverso le sue frontiere, principalmente stiamo parlando dell'Eurasia e del Medio Oriente. Questa è una politica generale a lungo termine, fondamentalmente, e penso che gli Stati Uniti e la Gran Bretagna stiano lavorando in questa direzione.

Sputnik: I media dicono che il primo ministro dovrebbe anche sottolineare come Londra sia aperta a migliori relazioni con Mosca. Secondo lei, quanto è reale la volontà della Gran Bretagna di aumentare la cooperazione con Mosca?

Patrick Henningsen: Forse era un piccolo avvertimento che è stato inserito lì per apparire accettabile ed equilibrato, ma se si guarda alle politiche e alle azioni del governo britannico, intendo i diplomatici che vengono accusati di essere spie senza alcuna prova, nessun processo, nessuna revisione giudiziaria, stilare liste di profili sulla base della nazionalità, cosa che potrebbe essere facilmente fatta anche in base alla razza, si tratta sempre dello stesso processo.

Quindi le accuse di spionaggio sono totalmente arbitrarie, in pratica. Si parla di azione collettiva, è una cosa che il primo ministro continua a ripetere: "siamo molto felici dell'azione collettiva che i nostri alleati hanno anche adottato per rispondere allo stesso modo espellendo spie o diplomatici russi, e questo sta proteggendo i valori e la democrazia".

Beh, in realtà, sta davvero minando il processo. Quindi c'è un po'di contraddizione in questa affermazione e lei parla della risposta collettiva alla minaccia russa.

Quindi sta davvero parlando del meccanismo di reazione rapida, che è stato annunciato al G7 a giugno. Questo è guidato dal Regno Unito e dalla NATO, in modo efficace, e gli Stati Uniti si stanno mettendo sulla stessa strada per quanto riguarda la risposta alle pubbliche relazioni a qualsiasi cosa relativa alla Russia. Quindi si tratta davvero di coordinare le relazioni pubbliche o si potrebbe dire di coordinare la propaganda perché questo è un eufemismo per le pubbliche relazioni, specialmente per contrastare l'influenza russa o una sorta di minaccia russa.

Questo è visibile attraverso i giornali, i media e i broadcast media. Si vede come tutti questi paesi si sono messi d'accordo che si tratta della loro dichiarazione collettiva. Questo è il cosiddetto meccanismo di rapida reazione.

Sputnik: Quanto sarà possibile vedere un disgelo nei rapporti tra i due paesi?

Patrick Henningsen: molte persone vorrebbero vederlo ma non penso sarà possibile nel breve termine. L'obiettivo principale degli USA e del Regno Unito e dei loro alleati è quello di mantenere le sanzioni, l'embargo, e continuare con la politica Magnitsky, che sarebbe la cosiddetta iniziativa anti-corruzione che prende il nome dal Magnitsky Act introdotto in USA.

Dunque credo che questa sia il quadro generale e penso che sia ciò che gli Stati Uniti e il Regno Unito vogliono proteggere, e anche di tagliare e disconnettere la Russia dall'Occidente economicamente, diplomaticamente, legalmente e penso che sia esattamente quello che stiamo vedendo accadere. A lungo termine, non sembra molto buono.

Sputnik: qual è l'obiettivo finale dell'Occidente qui?

Patrick Henningsen: Penso che il gioco finale dell'Occidente sia quello di interrompere, ostacolare, marginalizzare le relazioni tra Russia e Occidente e, in ultima analisi, impedire alla Russia di svilupparsi come forza economica e politica a livello internazionale e anche di mantenere un certo livello di tensione tra Europa e Russia.

Questo alla fine è positivo per gli Stati Uniti e per le loro ampie ambizioni geopolitiche, mantenere un ordine unipolare egemone globale.