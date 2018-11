È in questo modo che l'ex-deputato ha reagito alle elezioni tenute nelle repubbliche autoproclamate di Donetsk e Lugansk.

"Non possiamo occupare questi territori per una ragione, perché è necessario finire il blitzkrieg non a Donetsk, ma sulla Piazza Rossa a Mosca", ha detto in un'intervista al canale televisivo ZIK.

Chernovol ha detto che Kiev non è ancora pronta per questo, quindi, secondo lui, le autorità ucraine sono costrette ad agire con l'aiuto della diplomazia e una politica di sanzioni.

A ottobre, il ministro delle infrastrutture dell'Ucraina, Volodymyr Omelyan, ha suggerito che gli ucraini, che per vari motivi devono recarsi in Russia, di farsi "restituire prima il Kuban e Mosca".

Sergey Tsekov, membro del comitato per gli affari internazionali del Consiglio della Federazione, commentando le parole di Omelyan in un'intervista a RT, ha affermato che questo "mostra il livello di cultura politica" nel paese.