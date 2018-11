E' quanto emerge da un'analisi del lobbista Bruce Mehlman, dalla quale emerge che il 49,2% degli aventi diritto si é recato alle urne.

L'ultima volta che per le elezioni di Midterm si è registrata un'affluenza così alta è stata nel 1914, quando il 50,4 per cento degli elettori si recò alle urne. In aumento anche i votanti latini, passati dal 7 per cento del 2014 all'11 per cento del 2018.