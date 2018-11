Ambasciatore USA: gli Stati Uniti si aspettano nuove sanzioni dall'UE contro la Russia

Il rappresentante permanente degli Stati Uniti ha presentato a Bruxelles una breve panoramica della politica americana in una serie di settori.

Secondo lui, gli Stati Uniti rimangono impegnati in una forte partnership con l'UE, nonostante alcune differenze tattiche, e considerano queste relazioni come le più importanti per se stesse.

"Il nostro vantaggio comune è che possiamo discutere le nostre divergenze: il riequilibrio è necessario nelle nostre relazioni, questo richiede negoziazioni complesse, ma ciò non significa che le cose fondamentali vengano influenzate a causa di ciò", ha osservato.

"Per quanto riguarda la Russia, gli Stati Uniti e l'UE dovrebbero mantenere l'unità nella politica delle sanzioni, resistere ai tentativi di Mosca di dividerci", ha affermato, esprimendo l'opinione che l'attuazione del progetto Nord Stream-2 minaccia la sicurezza energetica dell'Europa.

"Questo progetto si basa su considerazioni geopolitiche, minaccia la sicurezza transatlantica, rende il fianco orientale vulnerabile alla Russia, quindi è necessario diversificare le forniture energetiche. Gli Stati Uniti sono pronti a lavorare con l'Europa per raggiungere una reale sicurezza energetica", ha detto a un evento a Bruxelles.

"Penso di sì", ha detto l'ambasciatore, rispondendo alla domanda se si aspetta che i paesi europei adottino nuove sanzioni contro la Federazione russa e seguano gli Stati Uniti nella realizzazione di questa politica.

"Sì, perché c'è grande insoddisfazione riguardo le azioni della Federazione Russa", ha aggiunto. Alla domanda di chiarimento, in relazione a quali accuse tali sanzioni potrebbero essere imposte nel prossimo futuro, l'ambasciatore ha risposto che la "lista è lunga".