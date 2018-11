L'uscita della Merkel non cambierà nulla nei rapporti tra Germania e Russia

Si osserva che tutti e tre i potenziali candidati per sostituire l'attuale capo di partito, il ministro della Sanità tedesco Jens Spahn, il segretario generale della Cdu Annegret Kramp-Karrenbauer e l'ex capogruppo al Bundestag del partito Friedrich Merz, intendono mantenere le distanze con Mosca. Allo stesso tempo sono tutti sostenitori della partnership transatlantica.

La pubblicazione ricorda che ognuno dei favoriti alla guida della Cdu è già intervenuto pubblicamente in modo netto contro la Russia.

Ad esempio Spahn ha chiesto un aumento delle spese militari della Germania per "l'insicurezza nei Paesi vicini, inclusa la Russia".

A sua volta la Kramp-Karrenbauer ha accusato Mosca di "violazioni permanenti del diritto internazionale in Ucraina, di destabilizzazione della situazione in Europa e disinformazione ed ha dichiarato che gli incontri del G7 dovrebbero svolgersi senza la partecipazione della Russia finché non cambierà il suo comportamento nel conflitto nel Donbass".

Merz ha elogiato le sanzioni antirusse, ipotizzando che sarebbero state efficaci nel lungo termine.

Ha anche espresso l'opinione che la politica estera nei confronti di Mosca dovrebbe essere strutturata in modo tale da "impedirle di espandere le sue sfere di influenza".