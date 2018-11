USA non pianificano dispiegamento in Europa di missili contrari a Trattato Inf – Bolton

Gli Stati Uniti non hanno ancora in programma di schierare i missili in Europa proibiti dal trattato sull'eliminazione dei missili a medio e corto raggio in Europa (Inf, noto come trattato sugli euromissili) da cui vogliono uscire, ha dichiarato ai giornalisti a Parigi il consigliere della Casa Bianca per la sicurezza nazionale John Bolton.