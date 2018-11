Russia risponde alle accuse americane di violazione della legge sulle armi chimiche

"La Russia osserva scrupolosamente le disposizioni della Convenzione sulla proibizione delle armi chimiche e ha onorato i propri obblighi per distruggere completamente le scorte di armi chimiche sotto il rigido controllo dell'OPCW", ha affermato la fonte.

Secondo l'interlocutore, la richiesta degli Stati Uniti alla Russia di assicurare il non uso di agenti nervini in futuro è una palese presa in giro.

"Nè prima dell'entrata in vigore della convenzione sulla proibizione delle armi chimiche, né dopo aver assunto gli obblighi previsti da questo trattato internazionale la Russia ha mai usato sostanze tossiche, la Russia ha creato un quadro giuridico severo che punisce queste violazioni", ha detto il funzionario.

L'interlocutore dell'agenzia ha definito un ricatto la posizione degli Stati Uniti e la considera un tentativo di delegittimare i trattati internazionali fino al loro completo smantellamento.