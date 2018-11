Trump limita la concessione dell'asilo politico ai clandestini

Secondo il presidente, ha "appena" firmato il corrispondente decreto.

In base alla nuova disposizione, le persone che attraversano illegalmente il confine tra Stati Uniti e Messico non potranno richiedere lo status di rifugiato in America.

Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti in precedenza aveva annunciato di voler schierare fino a 7mila soldati lungo il confine con il Messico. Il presidente Trump ha detto che avrebbe mandato fino a 15mila soldati verso il confine. Inoltre sono in servizio 2.100 uomini della guardia nazionale lungo il confine.

Queste misure vengono valutate e applicate a seguito dell'avvicinamento di una carovana di diverse migliaia di migranti provenienti dai Paesi dell'America centrale, che ora stanno attraversando il Messico. Altre due carovane di migranti si stanno muovendo verso gli Stati Uniti da El Salvador.